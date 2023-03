Salutato ormai da diverse settimane Roberto Samaden, l'Inter è ancora alla ricerca di una nuova figura a cui affidare la responsabilità del proprio settore giovanile.



Una ricerca che, stando a quanto riporta questa mattina il Resto del Carlino, potrebbe condurre dalle parti di Ferrara. La società nerazzurra avrebbe infatti individuato nell'attuale responsabile del vivaio della Spal, Andrea Catellani, l'uomo giusto per le proprie esigenze.



Ex trequartista tra le altre di Sassuolo, Catania (con cui debuttò e segnò anche un gol in Serie A) e Spezia, Catellani dopo aver appeso prematuramente le scarpe al chiodo a causa di un problema cardiaco ormai da diversi anni ricopre si occupa di giovani talenti, prima con l'Entella, poi con il Chievo, infine proprio con la Spal. Ora per lui potrebbe arrivare il grande salto.