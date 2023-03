. Il comune dell'hinterland milanese ha convocato per giovedì 23 marzo una seduta del(leggi QUI , nell'area compresa tra i comuni di Assago e Rozzano. Come si legge al punto 4 dell'ordine del giorno: "Interrogazione avente ad oggetto "realizzazione dello stadio dell'F.C. Internazionale nei comuni di Assago e Rozzano", pervenuta presso l'ente al prot. 4254/2023, presentata dal consigliere Roberto Murolo.- Le idee dell'Inter per il nuovo stadio si sono spostate nelle scorse settimane verso un'area al confine tra i due comuni, su terreni di proprietà della famiglia(imprenditori e costruttori milanesi) che poggia al 90% su Assago e al 10% su Rozzano. Un'area vicina ale alla corrispondente fermata (capolinea) della linea verde M2, nonché adiacente alle zone occupate dal Centro Commerciale Milanofiori. A fornire un assist ai nerazzurri ci sarebbero anche i piani per, peché proprio il Forum di Assago sarà uno degli impianti scelti in vista delle gare olimpiche invernali e per questo sarà necessario alleggerire la pressione sul traffico attorno e in uscita di tangenziale, aumentando contestualmente i parcheggi a disposizione, favorendo così anche l'ipotesi di un nuovo impianto.- Nessun accordo con i due comune, ma dai sindaci erano inizialmente arrivate aperture., primo cittadino di Rozzano e tifosissimo nerazzurro, aveva detto: "Siamo ancora ai se e non abbiamo informazioni a riguardo, ma se si andasse avanti, siamo pronti a spalancare le porte: oltre all’indotto, ospitare l’impianto dell’Inter sarebbe un vanto e un orgoglio per tutto il territorio". La collega di Assago, la rossonera, non aveva chiuso: "Sono milanista da sempre ma, nel caso, saremmo pronti a collaborare con i “cugini” di Rozzano per cogliere questa opportunità, ridurre i problemi e aiutare soprattutto dal punto di vista della viabilità". Tuttavia,: "In riferimento agli articoli ultimamente usciti sulle testate sportive e al clamore scaturito, l'amministrazione comunale di Assago conferma di non essere mai stata contattata dalla società Inter per un eventuale realizzazione dello stadio, visto che il territorio di competenza non è quello assaghese.". Ora il tema arriva nel Consiglio Comunale: giovedì ad Assago si parlerà dell'ipotesi di un nuovo stadio dell'Inter.