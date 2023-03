Antonio Cassano attacca l'Inter dopo la qualificazione ai quarti di Champions League (a seguito del successo nel doppio confronto con il Porto agli ottavi), che vedranno la squadra di Simone Inzaghi impegnata con il Benfica e, in caso di passaggio del turno, contro uno tra Milan e Napoli in semifinale. L'ex attaccante nerazzurro, nel corso della Bobo TV, non ha usato mezzi termini: "L'Inter all'andata e al ritorno ha giocato male e malissimo, ha avuto un gran culo ed è andata avanti. Ed è la mia squadra, però è andata avanti con un grandissimo culo e non meritando".



ROMA - Non solo l'Inter nel mirino di Cassano, che se la prende anche con la Roma di José Mourinho, che ha superato la Real Sociedad negli ottavi di Europa League e sfiderà il Feyenoord: "Anche la Roma ha fatto una partita normale all'Olimpico e al ritorno ha fatto un disastro; non meritava assolutamente di passare".