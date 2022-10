Il pareggio sudato e meritatissimo del Camp Nou potrebbe portare nelle casse dell'Inter un guadagno non previsto, perché battendo il Viktoria Plzen, i nerazzurri, passerebbero il girone di Champions. Uno step che garantirebbe altri 9 milioni di euro e secondo la Gazzetta dello Sport, questo potrebbe favorire il club di viale della Liberazione in fase di trattativa per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar.



“È bene chiarire: più soldi non vuol dire possibilità di spendere sul mercato di gennaio, le eventuali operazioni in quella sede saranno comunque portate avanti in regime di autofinanziamento. Ma certo, un ottavo di finale Champions è un acceleratore inevitabile quantomeno per la vicenda del rinnovo di Skriniar. Per un motivo puramente sportivo: al netto di come finirà la trattativa contrattuale, l’esigenza tecnica di trattenere lo slovacco in rosa anche oltre gennaio si fa ancor più evidente. Me è l’altro aspetto che merita di essere approfondito. L’impatto sui conti di una qualificazione Champions aumenterebbe i margini di manovra del management del club, la cui operatività peraltro sarà assicurata anche dall’aumento di capitale che presto verrà ratificato da Zhang da 100 milioni di euro. Ecco perché al tavolo i dirigenti si siederanno di fronte a Skriniar con forza ancora maggiore, per mettere di fronte al difensore un’offerta da top”.