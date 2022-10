L'Inter sembra aver superato le difficoltà iniziali e stando alle statistiche fatte registrare anche in passato dalle squadre di Inzaghi, i nerazzurri potrebbero guadagnare punti preziosi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come le squadre del tecnico nerazzurro, ad ottobre, inizino a macinare punti e chilometri. Un bonus da sfruttare al massimo.



“Però è un dato piuttosto certificato: con l’arrivo dell’autunno le squadra di Inzaghi sanno cambiare marcia. I primi indizi ai tempi della Lazio, dove in tre stagioni su cinque Simone ha ottenuto oltre il sessanta per cento di successi nelle sfide in tutte le competizioni. All’Inter, il precedente dello scorso anno è stato quasi sbalorditivo: tra ottobre e dicembre, Inzaghi ha vinto 13 partite su 17, pareggiando due e perdendone altrettante. Siamo così al 76 percento di vittorie, contro il 67 arrivato nell’attuale mese di ottobre. Riuscisse ad aumentare il dato da qui alla pausa mondiale, Inzaghi vedrebbe la vetta più vicina”.