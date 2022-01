Il pareggio di Bergamo era stato descritto come un mezzo passo falso e invece l'Inter si ritrova addirittura ad aver guadagnato un punto sul Milan, uscito sconfitto da San Siro dopo il discusso match contro lo Spezia. Ma Inzaghi, racconta la Gazzetta dello Sport, al termine della partita tra Milan e Spezia, non ha tirato il classico sospiro di sollievo.



“Il primo pensiero è stupendo, come quello di Patty Pravo, giusto all’ora di cena: il punto di Bergamo non era d’oro ma di platino. Il secondo è figlio della mentalità di Simone Inzaghi, che dopo aver spento la tv ha pensato, più che all’allungo in vetta, all’occasione sprecata: con l’Atalanta si poteva vincere, nonostante tutto, nonostante le occasioni di Gasperini, nonostante la stanchezza post Supercoppa. Proprio così: l’asticella va spostata sempre più in alto, si chiama mentalità vincente, appunto. Però è vero che l’Inter si è scoperta persino più forte, ieri sera. E pensare che questo lunedì 17 era definito come il giorno più triste dell’anno. Macché, lasciate stare, è solo una trovata pubblicitaria: da blue monday a black and blue monday, chiedete ad Appiano per conferma, lunedì nerazzurro che più dolce non poteva essere”.