Inter, il piano per Gudmundsson: operazione 'alla Frattesi'

37 minuti fa

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Genoa e Inter per Albert Gudmundsson. Il calciatore classe '97 è stato individuato dalla società nerazzurra (e da Simone Inzaghi, in particolare) come rinforzo ideale per la prossima estate.



L'idea dell'Inter è di provare a imbastire una trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto: come accaduto la scorsa estate con Davide Frattesi: la società di Viale della Liberazione vuole inizialmente acquistare Gudmundsson solo a titolo temporaneo per poi riscattarlo più avanti. Non solo: nella trattativa può rientrare Mattia Zanotti, terzino di proprietà del club nerazzurro attualmente in prestito al San Gallo, in Svizzera. Classe 2003, Zanotti può esser ceduto a titolo definitivo inserendo, però, nell'accordo, la possibilità di riacquistarlo a una cifra già prestabilita.