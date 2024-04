L'articolo prosegue qui sotto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Milan-Inter sarà in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

veleggia verso loe finalmente, lunedì prossimo a San Siro nel derby contro ilin casa dei rossoneri, a partire dalle 20.45 scatterà ufficialmente il primo match point scudetto. Se i nerazzurri di Simone Inzaghi batteranno i ragazzi di Stefano Pioli allora la festa per il 20esimo campionato vinto nella storia del club, quello della seconda stella, si scatenerà per le vie di Milano e non solo.

Il derby scudetto sarà anche su Sky

GUARDA SU SKY

Il sogno degli interisti, l'incubo dei milanisti che si ritroverebbero i "cugini" a festeggiare in casa. Nonostante la civiltà con cui da sempre convivono i due popoli,legate da un antico patto di non belligeranza e determinate a non andare oltre gli sfottò, secondo la Gazzetta dello Sport, ciò che preoccupa di più le forze dell'ordine è il comportamento di una singola testa calda da entrambe le parti.

Giocare di lunedì aiuta, ma solo in parte, perché Milano arriverà da una settimana di grande “stress” cittadino, quella della Milano Design Week che richiederà quindi uno sforzo continuo da parte delle forze dell'ordine.Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si terà in questo inizio di settimana in Prefettura: sarà presieduto dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, che incontrerà i rappresentanti delle forze dell’ordine e i dirigenti nerazzurri.Si dovrà decidere le zone della città in cui concentrare gli agenti, ma anche e soprattutto il tragitto preciso dell'eventuale bus scoperto. Il primo giorno scelto per il torpedone da San Siro al Duomo con l’atteso bagno di folla per le vie del centro che fu negato ad esempio nel 2021 causa covid sarebbe quello di martedì 23 aprile, nel giorno immediatamente successivo al derby.

E se non dovesse arrivare la vittoria nel derby? L'Inter chiederà di giocare contro il Torino nel turno successivo di pomeriggio, così da poter far scattare il bus scudetto nell'immediatezza della fine della gara.In attesa dei dettagli finali del piano, oltre al centinaio di agenti normalmente previsti per un derby, sono già stati preallertati altri 100 agenti che verranno "schierati" nelle zone ritenute più sensibili. Alla polizia locale toccherà invece chiudere alcune strade intorno al Duomo, e il controllo sulla vendita, che sarà vietata, di alcolici in determinati quartieri.