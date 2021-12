Dopo tante partite trascorse a rincorrere, l'Inter di Simone Inzaghi è prima in classifica. Il posto che le spetta, secondo il Corriere dello Sport.



“Il ribaltone era nell’aria. E il ribaltone è stato. L’Inter è da ieri in cima alla classifica, un punto sopra il Milan, tre sopra l’Atalanta e quattro sopra il Napoli, avendo rimontato in sei giornate otto lunghezze. È il posto giusto. Perché il capolavoro di gol, geometrie e intesa, con cui ha steso un modesto Cagliari, racconta un’evoluzione che riguarda insieme il gioco e il carattere. È una squadra razionale, equilibrata in mezzo, grazie alla regia impeccabile di Brozovic, ficcante sulla fasce, per merito di due esterni senza rivali come Perisic e Dumfries, spietata avanti e impenetrabile in difesa. Forse meno veloce del Milan, forse meno creativa del Napoli, ma tre volte più concreta di entrambe”.