L'uomo d'affari finlandese, Thomas Zilliacus, che più volte ha parlato e si è esposto come uno dei potenziali compratori o investitori nell'Inter è tornato a parlare sui social della gestione del patron Steven Zhang e della sua dirigenza in questa sessione di mercato facendo intendere che la progettualità del presidente cinese è a lungo termine.



GRAN LAVORO - "Gran lavoro di Steven Zhang e del suo team. Anche se ci sarà sempre chi non è d’accordo, a livello generale i giocatori costosi e ormai un po' in là con l'età sono stati rimpiazzati con giocatori più freschi, con buon potenziale".



A LUNGO TERMINE - "E anche giocatori meno cari. Un bilancio equilibrato consente a una squadra di calcio di costruire il successo a lungo termine".