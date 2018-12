Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, il club in cui è esploso Lautaro Martinez, torna a parlare del 10 dell'Inter a Olé: "La decisione è del giocatore, sempre. Questo a volte i tifosi non lo sanno. Qualcuno pensa: 'Che stupidi i dirigenti che non hanno alzato la clausola per trattenere il giocatore!'. Succede quando il giocatore vuole. I dirigenti non hanno più armi di quelle del giocatore. Se la volontà del calciatore è andarsene o non accettare la clausola, non c'è molto da fare. Lautaro ne aveva una bassa, 9 milioni di euro. L'abbiamo triplicata e ha accettato per far sì che il club potesse guadagnare di più in caso di cessione. Se n'è andato quando doveva andarsene"