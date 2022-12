L'Inter continua a monitorare il mercato e, a prescindere da quello che sarà il budget concesso da Steven Zhang che ovviamente cambierà le strategie, sta cercando di portarsi avanti con possibili trattative in vista di giugno per anticipare la concorrenza. Il ds Piero Ausilio ha messo da tempo gli occhi su Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta ritenuto il primo obiettivo di mercato per rinforzare la difesa.