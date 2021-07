Il primo rinforzo per Cristian Chivu arriva dalla Danimarca. L’Inter ha pescato dalla formazione Under-19 del Copenhagen un centrocampista centrale classe 2004, il suo nome è Silas Andersen. Un acquisto condotto e portato a termine per rinforzare la squadra Primavera, con un calciatore che in patria è considerato uno dei principali talenti della propria categoria.



Silas Andersen è già stato a Milano, dove ha visitato sia l’alloggio che lo ospiterà che la Pinetina. Il centrocampista si è allenato sia con i 2004 che con i 2003 e ha convinto tutti fin dalle prime apparizioni, tanto che l’Inter ha voluto immediatamente bloccarlo, al fine di non rischiare l’inserimento di qualche altro club. Su tutti c’era il Lecce, che lo aveva chiesto in prestito con diritto di riscatto, ma di fronte alla proposta dell’Inter il ragazzo non ha dubitato.