Leandro Paredes tornerà al PSG al termine di questa stagione. Il centrocampista argentino non sarà riscattato dalla Juventus, ma il club parigino non ha alcuna intenzione di trattenerlo a Parigi. Per questo, secondo quanto riportato dalla stampa francese, il club del presidente Al Khelaifi sta provando ad intavolare una trattativa per portare sotto la Tour Eiffel Nicolò Barella dell'Inter e abbassare il costo dell'operazione inserendo il cartellino dell'argentino.