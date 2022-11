La Gazzetta dello Sport fa il punto su alcuni dei calciatori in scadenza con l’Inter.

“Per il ruolo fondamentale che svolge nello spogliatoio, è probabile anche il rinnovo per D’Ambrosio, mentre su Handanovic sarà il diretto interessato a decidere: se accetterà di essere il vice Onana (la situazione ormai è cristallizzata), lo sloveno continuerà la sua avventura all’Inter. Addio scontato per Gagliardini. Aria di conferma per il terzo portiere Cordaz“.