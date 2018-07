L’Inter continua a puntare su Dembélé ma non trascura l’eventualità di ricorrere al piano B se le cose non dovessero svilupparsi secondo le strategie della società nerazzurra. Il centrocampista belga, attualmente impegnato ai Mondiali con la propria nazionale è sempre l’obiettivo numero uno di Piero Ausilio e Luciano Spalletti ma prima sarà necessario sfoltire la rosa perché ad oggi, filtra da corso Vittorio Emanuele, sono previste solo operazioni in prestito con diritto di riscatto, è questa la formula cui ricorrerà l’Inter per le altre entrate se non dovesse sbloccarsi qualcosa in uscita.



VECINO LA CARTE CHE POTREBBE SBLOCCARE TUTTO - Una formula impossibile da impiegare per Dembélé perché il centrocampista è in scadenza di contratto con il Tottenham e potrà lasciare Londra solo in via definitiva. Ecco perché potrebbe essere necessario ancora un po’ di tempo prima di operare l’affondo decisivo con il Tottenham, in attesa di almeno una cessione che cambierebbe gli scenari. Il primo nome sulla lista dei partenti è sempre quello di Matias Vecino, che potrebbe ricevere una chiamata da Maurizio Sarri, ma al momento siamo ancora nel campo delle suggestioni. L’altro indiziato a lasciare Appiano Gentile è Eder, che però al momento non sembra avere offerte particolarmente allettanti.



TENTATIVO JOAO MARIO - Per Dembélé l’Inter ha provato ad inserire nella trattativa col Tottenham Joao Mario, ma il nome del portoghese non ha intrigato gli “Spurs”, che per il centrocampista nerazzurro non sembrano volersi spingere oltre il prestito secco, un’opzione che al momento l’Inter esclude dalla margherita della propria scelta, nel tentativo che in Premier qualcosa possa muoversi da un momento all’altro, dato che è in Inghilterra che il calciatore vorrebbe continuare a giocare dopo l’esperienza al West Ham.