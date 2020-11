L'Inter e Lautaro Martinez trattano il rinnovo del contratto senza fretta. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la distanza fra domanda e offerta è bloccata ormai da mesi: il club nerazzurro non vuole andare oltre 5 milioni l'anno, invece l'attaccante argentino non intende scendere sotto la soglia dei 7,5 milioni di euro. Ed è già uno sconto rispetto ai virtuali 10 milioni promessi dal Barcellona, ormai Leo Messi e la capitale catalana sono lontani.



Il legame scadrà nel giugno del 2023, quindi c'è tempo. È anche vero, però, che quei 2,4 milioni di stipendio non sono adeguati all'attuale status del giocatore. Ecco perché Beppe Marotta è ben disposto a riconoscere un'importante gratifica al suo attaccante. La linea societaria sul mercato è sempre stata chiara: fa fede la clausola da 111 milioni di euro. Tant’è vero che quel prezzo fissato a 90 milioni era parso un atto di disponibilità. Ma poi, come si sa, Bartomeu non si è mai avvicinato a quella cifra. Anche per questo motivo ora come ora quella clausola è un ingombro per tutti. Per Marotta che vorrebbe cancellarla del tutto e per i procuratori del Toro perché la considerano forse alta ai tempi del Covid 19. Ciò spiega il surplace di questa ormai lunga trattativa. Da viale Della Liberazione non arrivano segnali d’incontri a stretto giro.