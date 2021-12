L'Inter è alle prese con il rinnovo di Marcelo Brozovic trovando l'accordo sulla durata (2025) ma non si sarebbe ancora trovato un accordo economico per l'ingaggio. Il centrocampista croato classe '92 vorrebbe un ingaggio da 7-8 milioni di euro ma i Nerazzurri non andrebbero oltre i 5 milioni e mezzo. A riportalo è il Corriere dello Sport.