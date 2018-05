Per Mauro Icardi non è ancora arrivata alcuna offerta dalle big europee ma secondo la Gazzetta dello Sport il suo futuro è ancora incerto. Il bomber nerazzurro ha fatto sapere che vorrebbe proseguire la propria carriera a Milano ma ancora non si parla di rinnovo e nel frattempo il Real Madrid potrebbe dover ovviare alla partenza di Cristiano Ronaldo. Questo è quanto scrive la "Rosea".



“Infine il capitolo Icardi. Per il momento nessuno dei top-club del mondo ha sondato il terreno con l’Inter per il cannoniere argentino. E lo stesso Icardi ha dato al tecnico e ai dirigenti la sua piena disponibilità a restare anche la prossima stagione a Milano. Inutile sottolineare come Spalletti consideri il suo capitano una pedina fondamentale in campo e anche dentro il gruppo. Il tecnico toscano si augura che Mauro allunghi presto il contratto alzando di molto l’attuale clausola rescissoria: 110 milioni sono tanti ma non tantissimi. E se il Real dovesse veramente perdere Cristiano Ronaldo...”