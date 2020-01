L'Inter aggiorna sulle condizioni fisiche degli infortunati dopo la partita vinta per 2-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia. Questo il report medico diramato direttamente dal club sulle assenze di casa Inter in vista della sfida di campionato contro l'Udinese di domenica alle 20.45:



- De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio: sindrome influenzale;

- Sensi: lieve risentimento muscolare al polpaccio sinistro;

- Brozovic: distorsione alla caviglia in fase di recupero;

- Gagliardini: trauma avampiede destro con edema osseo;

- Borja Valero: leggero risentimento muscolare.