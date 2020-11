Ivan Zamorano, ex attaccante di Inter e Real Madrid, parla a la Repubblica in vista della sfida Champions tra i club del suo passato: "Vedo un pari, poi duello a San Siro. La 1+8? Fu un'idea di Mazzola, con l'entusiasmo di Moratti. Volevo dare la 9 a Ronaldo, ma loro non volevano che la perdessi del tutto".