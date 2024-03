Inter, il retroscena su Acerbi: nei giorni scorsi ha rinnovato fino al 2027

Pasquale Guarro

Negli ultimi giorni il suo nome è sulla bocca di tutti per via dei fatti accaduti in Inter-Napoli, ma prima di quell’episodio, su cui sta facendo luce la procura federale (prima di passare tutto nelle mani del giudice sportivo), Francesco Acerbi è stato molto prezioso per gli equilibri della squadra allenata da Simone Inzaghi e per questo motivo in viale della Liberazione hanno pensato che in qualche modo il calciatore dovesse essere premiato per quelle che sono state le sue prestazioni in campo.



ACCORDO SIGLATO - Nessuno ne ha parlato, tutto è accaduto lontano dai riflettori, ma nei giorni scorsi nella sede di Viale della Liberazione c’è stato un incontro che ha portato a una novità rilevante. Tutto è accaduto prima di Inter Napoli, quando nessuno poteva immaginare quello che poi è accaduto qualche giorno più tardi. La notizia che nessuno ha finora portato alla luce è che l’Inter e Francesco Acerbi hanno nei giorni scorsi firmato il rinnovo con scadenza 2027, secondo le indiscrezioni raccolte si tratterebbe di un biennale con opzione sull’ultimo anno, il 2027 appunto, quando i nerazzurri potrebbero unilateralmente sciogliere il contratto. Lo stesso era accaduto per esempio con il rinnovo di D’Ambrosio e anche con il triennale fatto firmare ad Arnautovic.



BINARI INDIPENDENTI - La questione relativa alla rescissione invece, cammina su un binario indipendente, ma al momento è più una questione giornalistica che non trova troppi riscontri all’interno del club. C’è una voce che vorrebbe i nerazzurri pronti a interrompere il rapporto di lavoro con Acerbi nel caso di una stangata da parte del giudice sportivo, se le indagini condotte dalla procura federale dovessero dare ragione a Juan Jesus, ma quello che filtra è che ad oggi è prematuro parlarne e comunque l’attuale rinnovo firmato non influenzerebbe alcuna scelta. Per adesso, però, all’interno del club nessuno intendere andare troppo di fretta e intanto Acerbi ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027.