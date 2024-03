Inter, la squalifica di Acerbi lascerebbe un buco al centro della difesa ma c’è già una soluzione d’emergenza

Pasquale Guarro

Domani la procura federale ascolterà Francesco Acerbi in merito ai fatti di Inter Napoli e alle pesanti accuse di razzismo rivoltegli da Juan Jesus. Per il difensore nerazzurro il rischio squalifica è altissimo e per questo motivo ad Appiano Gentile stanno già ragionando su quelle che potrebbero essere le soluzioni alternative da trovare in casi d’emergenza de de Vrij dovesse aver bisogno di un cambio.



B&B - Per adesso si è sempre ragionato su Acerbi e de Vrij come titolare e vice, adesso bisognerà pensare a un vice dell’olandese in caso di bisogno e tra i vari difensori che Inzaghi ha a disposizione, nell’immediato, quello più pronto a giocare al centro della difesa sarebbe Alessandro Bastoni, che in una trasferta a Venezia aveva già occupato il ruolo con Dimarco braccetto a sinistra e Perisic quinto. Attenzione però anche a Bisseck, il tedesco si sta esprimendo bene da braccetto ma dopo Bastoni è il secondo candidato per sostituire eventualmente de Vrij al centro della difesa.