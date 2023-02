Pavard si era convinto dell'opzione Inter nell'ultimo giorno di mercato invernale e, anzi, il francese era entusiasta dell'idea di trasferirsi in Italia. Lo scrive Relevo. Perché la trattativa è saltata? Per la volontà del Bayern, squadra del difensore, di non rafforzare il Psg, suo prossimo avversario in Champions League. L'arrivo di Pavard a Milano avrebbe infatti liberato Skriniar verso la Ligue 1. Sul giocatore, in scadenza, resta l'interesse anche del Barcellona, con i bavaresi però che stanno tentando in tutti i modi di fargli rinnovare il contratto.