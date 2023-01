Di seguito le parole del ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, in merito alla situazione di mercato del difensore francese Benjamin Pavard:



"Stiamo parlando, non mi interessa se sia in contatto con altri club oppure no. Il nostro obiettivo è un altro: Benjamin è un giocatore molto importante per noi, mi ha detto che si sente molto bene qui e cercheremo di andare avanti insieme", riporta L'Equipe.