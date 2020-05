L'Inter si allena in Pinetina dopo lo stop forzato, causa Coronavirus. Temperature gradevoli e atmosfera da primo giorno, i nerazzurri si allenano come se fosse un nuovo inizio di stagione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Provano a immaginarlo così, come un inizio di stagione. Giugno come fine agosto, queste sedute come fosse il ritiro precampionato: in fondo si parla di mercato anche in questi giorni, no? È lo sforzo che tenta di fare l’Inter. Anzi no, ci prova Antonio Conte per primo. Specialista in partenze a mille all’ora”.