Ci si aspettava Lukaku. Ci si aspettava un suo ritorno da Re di Milano, quale si è sempre professato. Stiamo invece assistendo all’ennesima stagione da fuoriclasse del Cigno di Sarajevo,, che si è dimostrato, ancora una volta, uno dei migliori attaccanti che abbiano calcato i nostri campi negli ultimi 10 anni. Il suo bottino conta già. Per Inzaghi è ancora imprescindibile, più del compagno di reparto belga.Il bosniaco ha dimostrato, non solo con le sue prestazioni, di voler ancora essere al centro del progetto tecnico dell’Inter.– ha dichiarato domenica ai microfoni di Sky, dopo la partita contro l’Atalanta, vinta per 3 a 2 proprio grazie a una sua doppietta (oltre all’autogol di Palomino). Così, la stessa domanda è stata posta al suo allenatore Simone, che non ha avuto dubbi:, ma non sono domande da fare a me. Ho dirigenti esperti e molto bravi, loro sanno come agire nel migliore dei modi". La palla è passata quindi alla dirigenza, incarnata daintervistato l’indomani a Radio Anch’io lo sport. Anche l’AD nerazzurro si è detto convinto della possibilità di continuare insieme: “. Come tanti 'vecchietti' ha il vizio del gol. Ne terremo conto, iTutti d’accordo, insomma.Il matrimonio, quindi, s’ha da fare, o meglio da rinnovare. Il bosniaco ha un contratto in scadenza a giugno 2023.Dal 1° gennaio 2023, però, Edin sarà libero di ascoltare altre offerte, motivo per cui(la Bosnia di Dzeko non parteciperà infatti ai Mondiali), anche vista l’importanza che ha dimostrato di avere nel gioco di Inzaghi in questa prima parte di stagione. Cse vorrà restare ed è proprio qui che potrebbe trovare una rischiosa interpretazione l’ultima frase di Marotta. Ci deve essere anche la volontà esplicita del giocatore, sottinteso, a rinunciare ad una parte del suo attuale stipendio.La volontà, comunque, almeno a parole, Dzeko l’ha già dimostrata. Ora toccherà farlo coi fatti, firmando per almeno un altro anno. Tutto il resto può aspettare, anche, dove ha sempre desiderato chiudere la carriera. Edin Dzeko può ancora dare tanto ed è ancora troppo importante per questa Inter e per il nostro calcio.