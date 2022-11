Grazie alla doppietta contro l'Atalanta, Edin Dzeko sale a quota 6 gol in stagione, diventando il secondo marcatore dell'Inter dopo Lautaro (7). Arrivato in nerazzurro il 14 agosto 2021, il 36enne bosniaco sta continuando a lasciare il segno. Gol, occasioni create e i compagni "preferiti" in campo: ecco tutti i suoi numeri.