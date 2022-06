è sicuramente l'uomo copertina del nuovo ciclo dell'Italia di, entrato nella ripresa contro la Germania e subito decisivo a 18 anni con l'assist per il gol di Pellegrini. Un ragazzo maturo, più di quanto il fisico possa far trasparire, ma che è arrivato a questo livello per un percorso intrapreso, anche rischiando, quando"Ho preso un grande rischio all'epoca perchéanche difficile.". Così ieri sera nell'immediato post-partita di Italia-Germania, l'attaccante di origini ivoriane ha voluto ribadire il percorso scelto per sé nell'ormai lontano gennaio 2020, quando la chiamata dello Zurigo lo convinse a dire addio ai colori nerazzurri.per i giovani che escono dalla Primavera nerazzurra.Gnonto con lo Zurigo da luglio 2020 ad oggi ha all'attivo 62 partite e 11 gol fra i professionisti nonostante abbia solo 18 anni.e contro professionisti di ogni età. Stop ai prestiti in Serie B e C in società che spesso accoglievano i giocatori solo come forma di parcheggio di favore e non credendoci davvero.come successo perallo Standard Liegi prima,edal Brest oggi, ma ancheal Basilea oedal Volendam.I talenti top del vivaio nerazzurro devono giocare e confrontarsi col calcio dei grandi. Solo così potranno rappresentare davvero un valore per l'Inter del futuro.