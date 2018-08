Chiuso il mercato in entrata dopo il no del Real Madrid per Modric, l'Inter continua a lavorare sulle cessioni. Il direttore sportivo Piero Ausilio è alla ricerca di una nuova sistemazione per Joao Mario, reduce dall'esperienza al West Ham e fuori dai piani di Luciano Spalletti.



LE ULTIME - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nelle ultime ore il Rubin Kazan ha messo gli occhi sul centrocampista portoghese, già nel mirino di Siviglia e Betis. I due club spagnoli non si sono spinti oltre il prestito con diritto di riscatto, formula non gradita all'Inter. I nerazzurri chiedono un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, cifra che permetterebbe al club di Corso Vittorio Emanuele di non effettuare una plusvalenza. Il Rubin Kazan ci pensa.