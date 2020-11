È una filastrocca che Conte è costretto a recitare alla fine di ogni partita., o lo fa con intervalli poco adeguati a una big., gara in trasferta contro il Genoa, nel frattempo ci sono state di mezzo altre 4 sfide.I gol subiti sono 16, la media dice 1,6 a partita.Numeri che non c’entrano proprio niente con chi ha certe ambizioni e questo Conte lo sa benissimo, nonostante continui ad incolpare i dettagli e ad elogiare l’atteggiamento dei suoi, nonostante continui a non trattare come un problema quello dei gol subiti:- salvo essere smentito da Marotta:Insomma, ogni scusa è buona per prendere tempo ma i numeri annullano le attenuanti e la verità è che l’Inter, come in passato, non riesce a sfruttare i passi falsi delle avversarie.meno arrembante, più attenta. Senza il trequartista, con un play (Brozovic) e due mezzali (Barella e Vidal). Ha schierato nuovamente Skriniar tra i titolari e tolto dal campo Hakimi.e che certi meccanismi sono ancora tutti da trovare.Il danese ancora, anche se a fine gara Conte ha spiegato che in mezzo al campo i calciatori erano stanchi per le troppe gare ravvicinate. L’ex Tottenham non soffriva di particolari affaticamenti, eppure non è stato neanche preso in considerazione.