I giovani non sono una priorità, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport in seguito a quanto emerso dal vertice in Villa Bellini.



“Il patto di Villa Bellini ha scoperto le corte e annunciato le prossime mosse di mercato nerazzurre: gli investimenti sui giovani restano al momento congelati, meglio puntare sui big in scadenza o in esubero nei top club. E in pochi giorni l’Inter ha mosso passi importanti per avvicinarsi ad Arturo Vidal ed Aleksandar Kolarov. Profili perfetti per accontentare Conte, che ha chiesto ai suoi dirigenti giocatori in grado di portare esperienza internazionale, personalità e cultura della vittoria. Per completare il mosaico, però, serve il pezzo da 90 a centrocampo”.