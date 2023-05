Non è una novità, soprattutto in mediana, dove l’Inter non può privarsi contemporaneamente di due titolari su tre. Altrimenti il rischio è quello di consegnarsi nelle mani dell’avversario, esattamente come al Maradona, dove il disastroso Gagliardini e il timido Asllani sono finiti in pasto agli azzurri. È vero, le scelte di Inzaghi sembravano inevitabili: mercoledì a Roma, i nerazzurri, si giocheranno la finale di Coppa Italia e prima di Napoli, martedì scorso, c’è stato il derby di Champions, che ha portato via molte energie, fisiche e mentali. Così si è arrivati all’Inter di Napoli, con D’Ambrosio, Bellanova, Asllani, Correa e Gagliardini.Non distragga la finale di Istanbul, tanto inattesa quanto prestigiosa.affare ben più semplice rispetto alla strada B, visto che il City rappresenta uno scoglio ben più impegnativo di Atalanta e Torino, prossime avversarie dell’Inter in campionato. Prima ci sarà la finale di Roma contro la Fiorentina, poi quella di Serie A contro gli uomini di Gasperini, tre giorni dopo. Non si giocherà lunedì perché in quel giorno sono fissate le nozze di Lautaro, non il massimo della vita.Ci sarà da stringere i denti, rischiando anche qualcosa. Proprio in virtù di quella Champions da conquistare.quasi a tornare a quell’Inter di Spalletti che rimandava all’ultima giornata di campionato la possibilità di andare a riveder le stelle. La sfida con l’Atalanta va affrontata come un impegno europeo, probabilmente confermando gran parte degli uomini che scenderanno in campo a Roma. Per buona pace del turnover.