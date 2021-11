Paolo Bonolis, presentatore tifoso dell’Inter, parla a Radio Nerazzurra il giorno dopo il derby col Milan: “Sono due punti persi, considerando le occasioni che non realizziamo. Sono già diverse partite che l'Inter raccoglie il 20% seminando l'80, è un problema. Tutti si sono accorti di questa situazione, leggevo anche i giornali. Abbiamo giocato molto bene, con una squadra rognosa e fortunata, considerando la seconda autorete di fila. Due rigori buttati con Milan e Atalanta e i rigori offerti generosamente dalla casa con la Juve e Lazio”.



IL RISULTATO - “Non esiste nel calcio il risultato giusto o sbagliato, a meno che non ci siano errori grossolani degli arbitri. Chi è causa del suo mal pianga se stesso, come fai a parlare di risultato? Forse non era giusto quello con la Juve, quando sono andati a cercare il rigore col lanternino. Nemmeno con la Lazio per il rigore di Bastoni, oltre ai giocatori che sono passati vicino al 'cadavere' di Dimarco prima di segnare il 2-1. Se è finita 1-1 ieri sera, è più che giusto: se sbagli, paghi”.