"Adesso si va a Istanbul, sarà un piacere esserci e vedremo cosa succederà. Sarà difficile portare a casa qualcosa di buono perché loro sono forti, ma il calcio è lo sport più bello del mondo perché può capitare che la Salernitana pareggi con l'Inter e che il Monza vinca, oppure la Danimarca va a vincere gli Europei. Dovesse succedere saremmo felici in tanti in Italia e lo saranno meno in Inghilterra, ma lì dopotutto hanno gli Oasis quindi potranno sentirsi i fratelli Gallagher...". Così Paolo Bonolis, tifoso nerazzurro, alla Rai.