Giacomo Poretti, membro del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, tifoso dell'Inter, parla a Sky Sport del futuro di San Siro: "Il cuore si spezza, ma forse han ragione quelli che mettono la grana. Non lo so. Facciamo il lancio della monetina tra interisti e milanisti: chi vince, si tiene San Siro e lo ristruttura; chi perde, ne costruisce un altro (scherza, ndr). Ripeto: sceglie chi mette i soldi, c'è poco da fare. Icardi? Già soffriamo per lo stadio... Lasciateci nella nostra sofferenza e forza Inter".