Il cantante Tananai, tifoso nerazzurro, ha rilasciato un’intervista a Dazn raccontando della sua passione per l’Inter: “E’ una cosa di famiglia. Ancora oggi mi capita spesso di andare allo stadio con mio padre. Essendo l’Inter pazza mi ha aiutato, non ti fa stare tranquillo. Se sono riuscito ad ironizzare sull’ultimo posto a Sanremo è anche grazie all’Inter“.



“Oggi mi piace molto Onana perché è un pazzo, mentre in passato il mio preferito era Cambiasso. Ma se io giocassi probabilmente sarei un difensore alla Ranocchia. San Siro? Non è solamente una struttura, ma c’è un’energia impregnata dei ricordi di chi l’ha vissuto. Mi dispiacerebbe se lo buttassero giù. La prima cosa che penso quando lo vedo è di farci un concerto“.