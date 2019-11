L'allenatore dell'Inter, Conte ha gli occhi puntati sulla mediana per il mercato. Se arriverà qualcuno, come ormai scontato dopo che l’ex ct ha chiesto rinforzi usando parole decise, sarà in mezzo al campo. Uno o due colpi, in base alle partenze. La società ha detto no a Vidal, che peraltro il Barcellona non intende cedere. L'obiettivo è un elemento esperto del nostro campionato, meglio se futuribile: se Antonio potesse avere Allan sarebbe il top, ma il Napoli non lo cede (sempre secondo il Corriere dello Sport) almeno a gennaio. Ecco perché il nome forte è quello di De Paul dell’Udinese, che costa tanto. Castrovilli non è in vendita; Kulusevski intriga. Marotta e Ausilio dovranno anche attrezzarsi (leggi rinnovo, meglio senza clausola rescissoria) in vista dell’assalto estivo del Barcellona a Lautaro Martinez.