Inter-Napoli sarà anche Lautaro Martinez contro Kalidou Koulibaly, una sfida nella sfida presentata così dalla Gazzetta dello Sport.



“Per rialzarsi, a questo Toro insolitamente seduto sarebbe servito forse un rivale più tenero: non è facile inseguire un gol che manca da una vita e buttare giù un fortino che ha un colosso come guardiano. Lautaro Martinez cerca se stesso dopo oltre un mese di digiuno e guida pur sempre il miglior attacco del campionato (29 reti). Incrocia pure la difesa più imperforabile di tutta l’Italia e di tutta l’Europa (4 gol subiti), guidata da un mostruoso Kalidou Koulibaly. Insomma, l’incrocio è complesso soprattutto se ci si concentra su ciò che è successo nell’ultimo periodo confuso. Lautaro è a secco dopo una testata segnata in nazionale contro il Perù: era il 15 ottobre, sosta precedente, l’inizio della crisi. In nerazzurro bisogna risalire, invece, a qualche giorno prima, 2 ottobre: rigore a Reggio Emilia nella rimonta col Sassuolo. Se poi si cerca un guizzo su azione si deve tornare all’inizio dell’autunno, al colpo al volo contro l’Atalanta datato 25 settembre. Tanto tempo fa, troppo, anche perché neanche l’aria di casa, in nazionale, ha cambiato il mood di Lautaro. Al Napoli il Toro ne ha segnati 3 in 6 presenze: ogni due partite un’esultanza. Koulibaly, che ha il compito di ingabbiarlo, riavrà il suo posto dopo un turno di squalifica”.