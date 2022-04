L'Inter ha incontrato tre volte la Roma e per tre volte l'ha battuta. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri abbiano rifilato al portoghese un altro tipo di triplete.



“La vittoria che completa il Triplete rifilato all’amico Mourinho (due in campionato, una in Coppa Italia), spinge l’Inter verso lo scudetto. Se anche il Milan stasera battesse la Lazio e si riportasse avanti (74-72), i nerazzurri avrebbero poi l’occasione di riprendere la vetta mercoledì (75-74), vincendo il recupero di Bologna. Battere la squadra di Mihajlovic, che di recente ha fermato il Diavolo, non è una formalità e poi mancheranno altre quattro partite. Vero. Ma è anche vero che le ultime avversarie dell’Inter stanno tutte nella metà bassa della classifica, mentre quelle del Milan tutte nella metà alta. E, soprattutto, a gonfiare le ambizioni dell’Inter è il modo con cui ha vinto”.