"La cura di Conte parte da una conferma e arriva a rinforzi pesanti in ogni reparto". Oggi, La Gazzetta dello Sport ha spiegato i piani di Antonio Conte per l'attacco dell'Inter del 2020/2021: "La conferma è quella di Lautaro, che il tecnico vorrebbe trattenere. E per il quale la società ha tenuto duro fin qui, al pressing del Barcellona. La permanenza del Toro permetterebbe di non stravolgere il reparto offensivo. Ma lì Conte vuole un innesto di alto livello. E il nome non è nuovo. È sempre lo stesso, oggi come 12 mesi fa. Edin Dzeko è il calciatore con il quale il tecnico vorrebbe lavorare. E resta in prima fila, anche se tutto dipenderà da quel accadrà tra la Roma e il bosniaco e anche dall’andamento dei giallorossi in Europa League".