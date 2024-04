Inter, il vice di Inzaghi: 'Simone è il nostro condottiero, vi spiego perché non ha voluto parlare'

Simone Inzaghi non ha parlato nel post partita di Inter-Torino, dopo il successo dei nerazzurri grazie a una doppietta di Calhanogluma non solo: "Sno tre anni che lottiamo per qualsiasi obiettivo, il primo ci siamo lasciati portare via qualcosa che potevamo portare a casa, noi dello staff abbiamo pagato lo scotto di essere arrivati in un top club ma ora ci siamo rifatti - ha detto Farris a Dazn - Giocando così, questo scudetto ha dato più valore agli altri trofei".

- "Oggi c'era un'atmosfera da brividi, è stato bellissimo.. Gli altri? Non possiamo parlare di rincalzi, è riduttivo; sono giocatori che hanno spinto e ci hanno portato in alto. La serietà della squadra si è vista anche oggi. Ringraziamo il Torino che ha fatto una cosa molto bella ma non scontata (pasillo de honor, ndr); e faccio anche i complimenti alla terna arbitrale che non ha sbagliato praticamente nulla".- "Inzaghi stavolta non ha nessun calo di voce, il fatto che ci sia io qui a parlare nel post partita fa capire che persona è. lavoriamo insieme da anni,. Tutti noi siamo convinti che questa squadra potrà lottare ancora per diverso tempo ad alti livelli e togliersi molte soddisfazioni".

- "Simone è il nostro condottiero, l'anno scorso ha tenuto la barra dritta in momenti difficili subendo anche troppe critiche, noi abbiamo sempre pensato che essendo all'Inter non potevamo perdere partite in quel modo;. In estate abbiamo perso giocatori di personalità ma sono arrivati ragazzi che si sono subito messi a disposizione del gruppo. Quest'anno ci siamo divertiti molto, andare tutti i giorni al campo a lavorare è stato un piacere".