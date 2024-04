Inter-Torino, pasillo de honor per i campioni: cos'è e come funziona

Applausi per i campioni d'Italia. Prima della gara di oggi a San Siro tra Inter e Torino, la squadra granata ha voluto onorare gli avversari che la settimana scorsa hanno vinto lo scudetto grazie al successo nel derby contro il Milan: pasillo de honor da parte della squadra di Juric, che ha accolto i giocatori dell'Inter tra complimenti e applausi in una passerella dedicata ai campioni. Quello che in è letteralmente un "corridoio d'onore".



COS'E' IL PASILLO DE HONOR - Una tradizione nata proprio in Spagna, secondo la quale i vincitori di una competizione - Liga o Coppa del Re - vengono applauditi dagli avversari. Nelle ultime giornate di Liga capita spesso di vedere scene di pasillo de honor, con i campioni che la settimana dopo il trionfo entrano in campo tra gli applausi dei giocatori avversari. Un paio di anni fa c'è stato addirittura un doppio pasillo tra Real Madrid e Betis Siviglia: i primi avevano vinto il campionato gli altri la coppa nazionale.

- Anche in Spagna però è capitato che la tradizione non venisse rispettata.: quando una delle due vince la Liga e si ritrova di fronte all'altra squadra nelle ultime giornate di campionato, è capitato che il pasillo de honor non venisse rispettato come in altre occasioni.- Il pasillo de honor è un gesto ripreso a volte anche in Italia:; qualche anno prima la Sampdoria di Claudio Ranieri applaudì l'Inter che aveva appena vinto il campionato con Antonio Conte in panchina.