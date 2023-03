I nerazzurri hanno l'esigenza di sostituire al meglio Milan Skriniar, centrale slovacco che in questi anni ha contribuito a gran parte dei successi dell'Inter. Ecco perché chi arriva al suo posto dovrà per forza di cose presentarsi subito con la giusta esperienza e a tal proposito, secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo, Piero Ausilio, starebbe guardando in casa del Chelsea.



“Trevoh Chalobah non è mai uscito dai radar nerazzurri. Ha firmato un maxi-rinnovo fino al 2028, ma è scivolato all’ultimo posto di un reparto ricchissimo, variegato, e che il prossimo anno potrebbe pure aggiungere il prodigio croato Gvardiol. Tradotto: pochi ostacoli alla partenza. Trevoh, amicissimo di Lukaku, piace all’Inter sia come centrale a 3 sia come terzino a 4: meglio sempre cautelarsi, qualora si cambiasse modulo. Insomma, partendo da Onana si parlerà di molto altro: non di Dumfries, svanito all’orizzonte, ma di Aubameyang sì. Se potesse liberarsi a zero, in un’Inter senza più Romelu, il gabonese sarebbe pur sempre in pole”.