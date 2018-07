Il Betis continua a seguire Joao Mario. Dopo aver prelevato dallo Sporting Lisbona William Carvalho, il club andaluso continua a monitorare la situazione del centrocampista portoghese, in uscita dall'Inter. Il vicepresidente Lorenzo Serra Ferrer è uscito allo scoperto, confermando ai microfoni di FC Inter News l'interesse per l'ex West Ham: "È uno dei profili che può interessarci per le sue caratteristiche. Non abbiamo ancora parlato con l’Inter, né contattato i nerazzurri per il portoghese. Costa 30 milioni? Io non sono abituato a parlare con la stampa di situazioni economiche. Dico solo che Joao Mario è un ottimo giocatore e potrebbe essere di nostro gradimento".



IN USCITA - Serviranno almeno 27 milioni per strappare Joao Mario all'Inter. Il club nerazzurro ha inserito il portoghese nella lista dei partenti, ma non intende fare minusvalenza. L'ex Sporting, reduce dal prestito al West Ham, è fuori dai piani di Luciano Spalletti e lascerà il club nerazzurra: oltre al Betis, nelle scorse settimane anche il Wolverhampton ha sondato il terreno per il 25enne. Al momento, l'Inter non ha ancora ricevuto proposte ufficiali, con il calciatore che attende novità. Il Betis ci pensa e prepara l'assalto al centrocampista lusitano, che dovrà decidere se accettare il trasferimento in Andalusia.