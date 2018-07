Nel segno del toro Lautaro Martinez



è da ieri un nuovo giocatore dell'Inter, ma il club nerazzurro ha ufficializzato oggi sul proprio sito web l'affare lanciando un video di presentazione da brividi., questo il soprannome dell'attaccante argentino, simbolo di potenza, forza, che tutti hanno provato a domare, evocare e non solo. Ma non l'Inter che per lui ha un progetto differente? Quale? Scopritelo nel video!