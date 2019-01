, che potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione invernale di calciomercato, serve un’offerta concreta o comunque anche i nerazzurri devono ricevere il proprio tornaconto. Ecco perché al momento la via che porterebbe al Villarreal non appare percorribile, mentre qualcosa potrebbe nascere in Italia.È vero, a breve ci sarà la Coppa Italia e lì potrebbe trovare spazio, ma è un contentino che al difensore non può bastare. Ecco perché Ranocchia prende in considerazione l’idea di partire già a gennaio. Il classe ’88 si guarda attorno, la passata esperienza in Premier gli è piaciuta, ma è sempre l’Italia ad ispirarlo maggiormente.. A Genova Ranocchia si è trovato benissimo e ci tornerebbe molto volentieri e, difensore centrale che l’Inter ha inserito tra le priorità del proprio mercato. Non è semplice far approdare a Milano il classe ’96 già nel mese di gennaio, ma l’Inter un tentativo proverà a farlo e inserendo Ranocchia come contropartita d’esperienza, il discorso potrebbe trovare strade favorevoli. In ogni caso sarà necessario che lo stesso Ranocchia sia favorevole a ridursi sensibilmente l’ingaggio., quando il difensore italiano sarà padrone del proprio cartellino e potrà scegliere liberamente la destinazione più gradita.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com