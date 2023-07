Mentre il mondo Inter freme per la questione Lukaku, Sky Sport Germania aggiorna il capitolo Robin Gosens. Secondo il giornalista Florian Plettenberg, il Wolfsburg fa sul serio per l'esterno nerazzurro e ha avanzato l'offerta ufficiale al club di Viale della Liberazione. Il club di Bundesliga ha sottoposto al vaglio dei nerazzurri una proposta di prestito con obbligo di riscatto da esercitare a fine 2024 fissato a 14 milioni di euro. Proposta che non ha scaldato i milanesi che al contrario, stando alle cronache, hanno declinato in attesa di uno sforzo maggiore. Nessun accordo dunque tra i due club, con l'ex Atalanta che vuole conoscere il suo futuro già per la prossima settimana. Non solo Wolfsburg, secondo SkySport.de resta ancora in corsa l'Union Berlino.