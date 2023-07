Onana al Manchester United per finanziare il grosso del mercato, ma c'è dell'altro: nei giorni in cui i Red Devils impostano l'ultima e probabilmente decisiva offerta all'Inter per il portiere camerunense,. Chiuso da Dimarco sulla corsia mancina, l'ex Atalanta piace e non poco ad almeno due società del suo Paese.Si tratta dell', che la prossima stagione giocherà addirittura in Champions League, e del, i cui dirigenti nei giorni passati hanno parlato apertamente dell'interessamento per Gosens. Prima, ad dell'Union: "Stiamo parlando di un giocatore che è stato in finale di Champions League. Per noi, questo è un profilo che"; poi Marcel, direttore sportivo del Wolfsburg: "".Gosens, arrivato nell'inverno del 2022, hadopo l'anno e mezzo passato a Milano, e dunque questa sarebbe la cifra sotto la quale l'Inter, al momento, non può permettersi di scendere., per registrare un guadagno ulteriore e riversarne gran parte nella campagna di rafforzamento che partirà dal rientro die dall'acquisto diper il dopo-Onana, una volta che questi sarà ufficialmente dello United.