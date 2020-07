Costretta subito a inseguire, la squadra di Conte chiude in svantaggio il primo tempo, ma poi grazie a Candreva ha il merito di ribaltare lo 0-1 trasformandolo in 2-1. Sembra il riscatto ideale, per come avviene la rimonta, dopo la sconfitta con lo stesso punteggio contro il Bologna e invece nel finale l’Inter ricade nel suo solito vizietto, incassando il, dopo avergli preferito per tutta la partita Borja Valero. Ormai, però, qualsiasi discorso sull’Inter è inutile, perché la corsa allo scudetto è stata abbandonata da tempo e adesso, con il posto Champions praticamente al sicuro per il prossimo anno, l’impressione è che. Al loro posto torna dall’inizio Borja Valero che gioca più avanzato del solito tra i quattro centrocampisti Candreva, Brozovic, Gagliardini e Young e il tandem d’attacco in cui si rivede Sanchez al fianco del titolarissimo Lukaku. L’avvio dell’Inter, però, è uguale al finale dell’ultima partita persa in casa. Dopo il gol dell’1-2 di Barrow ecco quello dello 0-1 di, perché la sua reazione è soltanto nervosa.- Per nulla appagato dal rapido vantaggio, il Verona conferma le sue grandi qualità mettendo in difficoltà la squadra di Conte. Bravissimi a chiudere gli spazi davanti a Silvestri, con Brahmani, Gunter e Kumbulla, tra i due esterni Dimarco e Faraoni,e così i pericoli non arrivano soltanto dalle sovrapposizioni degli esterni o dagli scatti di Stepinski, che gioca di sponda per favorire gli inserimenti dei compagni. E così, ecco il, a testimoniare un primo tempo dominato dal Verona.- Mentre la squadra di Juric dimostra di avere idee chiare e benzina nelle gambe,, ingigantiti dall’assenza di Vecino, Barella e Sensi. Borja Valero corre tanto ma non ha il passaggio smarcante, Brozovic gira a vuoto e allora, senza adeguati rifornimenti, Lukaku rimane isolato, mentre Sanchez cerca invano di tornare a centrocampo per toccare qualche pallone. Così, mentre il Verona si avvicina ad Handanovic con vere e proprie azioni,- Evidentemente le parole, o forse le urla, di Conte hanno avuto effetto, perché l’Inter incomincia il secondo tempo come aveva incominciato il Verona nel primo.e viene poi ribattuta in rete dall’esterno. Il peggio è passato e 6’ più tardi arriva il meglio, grazie a una discesa di Gagliardini, bravo a servire sulla destra- Con, Conte cerca di dare più accelerazione in mezzo al campo e più freschezza in attacco. Ma soprattutto, con questa mossa, vuole stimolare l’argentino che infatti entra con la mentalità giusta e sfiora il gol negatogli da un bell’intervento di SilvestriMancano 10’ alla fine, recupero compreso, e a quel punto Conte si ricorda anche di Eriksen, inserito al posto di Borja Valero. Troppo tardi, però, per chiedere un miracolo al danese e troppo tardi per tutto: per battere il Verona e per tornare al terzo posto.